Самыми холодными днями в Москве станут 28 и 29 мая

Синоптик Макарова: 28 мая в Москве температура упадет до +11 градусов

К концу рабочей недели температура в Московском регионе не будет превышать 14 градусов. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она отметила, что самыми прохладными днями станут 28 и 29 мая

«И ночью, и днем температура будет самая низкая на этой неделе. В четверг, 28-го, облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, ночью в Москве 4-6 градусов, по области 3-8», — уточнила специалист.

Днем в городе прогнозируется +11…+13 градусов, а в Подмосковье — +10…+15 градусов. По словам синоптика, в пятницу будет облачная погода с небольшим дождем. Столбики термометров покажут ночью +2…+7 градусов, а днем — +9…+14.

Во вторник, 26 мая, в регионе местами пройдут небольшие дожди. Температура в столице днем составит +13...+15, по области — +12…+17 градусов.

Ранее в Краснодаре выпал град размером с куриное яйцо. Жители рассказали, что сначала пошел дождь, а затем на город обрушилась ледяная буря.