Синоптик Ильин сообщил, что 3 мая станет самым теплым днем выходных в Тульской области

На майские праздники в Тульской области ожидается по-весеннему теплая и преимущественно солнечная погода. Об этом сообщила «ТСН24» со ссылкой на данные синоптика Александра Ильина.

Так, 1 мая местами еще возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в дневные часы составит +6…+8 градусов. В субботу, 2 мая, под влиянием антициклона осадки прекратятся, погода станет ясной и сухой, а температура поднимется до +10…+12 градусов.

По словам Ильина, самым теплым днем выходных станет 3 мая. При ясной погоде воздух прогреется до +14…+17 градусов.