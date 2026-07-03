Синоптик Ильин предупредил жителей Тулы о дождях в выходные дни

В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, жителей Тульской области ждет неустойчивая погода с дождями и грозами. Об этом «ТСН24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

Ночью в субботу и воскресенье температура воздуха будет понижаться до +15…+20 градусов. В дневные часы воздух в регионе прогреется до +20…+25 градусов.

Существенные осадки ожидаются на протяжении обоих выходных дней: если в субботу дожди пройдут местами, то в воскресенье они охватят большую часть региона, при этом интенсивность осадков будет сильной и очень сильной. Ветер прогнозируется западным, относительно слабым — его порывы составят от 1 до 4 метров в секунду.

Атмосферное давление в Тульской области установится на отметке около 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка будет нестабильной, меняясь от спокойной до возмущенной, что создает вероятность возникновения магнитных бурь.