Синоптик Ильин посоветовал выбирать для крещенских купаний стоячие водоемы, а не реки

Москва ждет традиционного праздника Крещения Господня, отмечаемого ежегодно 19 января. Многие верующие готовятся окунуться в освященные проруби. Однако важно учитывать состояние льда на городских водоемах. О надежности покрытия рассказал ведущий специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Ридусом» .

Как отметил синоптик, рыбацкие сообщества подтвердили готовность столицы к купанию.

«Наблюдая рыбаков, которые кучкуются на льду по 5–10 человек на небольшой площади, могу предположить, что лед в нашем регионе уже толще десяти сантиметров», — пояснил Ильин.

Однако стоит избегать проточных водотоков. Лучше выбирать тихие закрытые пруды, где толщина льда больше и ниже риск опасности. Течение рек ослабляет прочность льда особенно вблизи поворотов и излучин, предупредил метеоролог