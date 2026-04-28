Синоптик Ильин пообещал петербуржцам потепление до +17 градусов в выходные

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал Ura.ru о погоде в Санкт-Петербурге на майские праздники.

По словам эксперта, 1 мая в городе ожидается погода без осадков, но с преобладанием облачности. Температура воздуха вырастет до +11…+13 градусов.

В выходные, 2 и 3 мая, потеплеет еще больше. В субботу столбики термометров покажут +15…+17 градусов, ожидается достаточно много солнца. В воскресенье — +14…+16 градусов. Осадков не прогнозируется. Ночные температуры в эти дни будут без заморозков — +1...+6 градусов.