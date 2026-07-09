Синоптик Ильин пообещал петербуржцам до +30 градусов в выходные

Санкт-Петербург готовится к приходу настоящей летней погоды. Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал Ura.ru , когда город сможет вздохнуть свободно после дождей и насладиться солнцем.

По словам специалиста, дожди в Северной столице прекратятся уже в пятницу, 10 июля. В субботу возможен небольшой дождь, но в воскресенье погода окончательно наладится. Начало следующей недели будет солнечным, без осадков.

В пятницу ожидается около +24 градусов, в субботу воздух может прогреться до +30 градусов, а в воскресенье — до +28 градусов. Ночью температура будет колебаться в пределах +14…+19 градусов.