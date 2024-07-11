Депутат ГД выступил против детских карт Сбера с радужным единорогом из-за «символики ЛГБТ»
В Госдуме Сбербанк попросили закрыть выпуск детских карт с радужным единорогом
Сбербанк попросили прекратить выпуск детских карт с изображением радужного единорога. Об этом сообщило РИА «Новости».
С обращением к главе Сбербанка Герману Грефу выступила глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нина Останина.
«Просим <…> остановить выпуск „Детской СберКарты“ с „радужным единорогом“ — символикой движения ЛГБТ*», — написала депутат.
Она напомнила, что «радужная символика» является атрибутом движения ЛГБТ*, которое является экстремистским и находится под запретом в России.
Ранее певица Марина Девятова заявила, что активное внедрение в западных странах ЛГБТ*-повестки — это настоящая бесовщина.
*ЛГБТ-движение — экстремистская организация, запрещенная в России.