Депутат ГД выступил против детских карт Сбера с радужным единорогом из-за «символики ЛГБТ»

В Госдуме Сбербанк попросили закрыть выпуск детских карт с радужным единорогом

Фото: РИА «Новости»

Сбербанк попросили прекратить выпуск детских карт с изображением радужного единорога. Об этом сообщило РИА «Новости».

С обращением к главе Сбербанка Герману Грефу выступила глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нина Останина.

«Просим <…>  остановить выпуск „Детской СберКарты“ с „радужным единорогом“ — символикой движения ЛГБТ*», — написала депутат.

Она напомнила, что «радужная символика» является атрибутом движения ЛГБТ*, которое является экстремистским и находится под запретом в России.

Ранее певица Марина Девятова заявила, что активное внедрение в западных странах ЛГБТ*-повестки — это настоящая бесовщина.

*ЛГБТ-движение — экстремистская организация, запрещенная в России.

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