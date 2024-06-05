Певица Девятова осудила внедряемую на Западе ЛГБТ-повестку

Активное внедрение в западных странах ЛГБТ*-повестки — это настоящая бесовщина. Об этом «Абзацу» рассказала заслуженная артистка России и певица Марина Девятова.

Она заявила, что в России правильно запретили пропаганду нетрадиционных отношений на законодательном уровне. Тем более, что не дают детям менять пол.

«Для меня это какая-то бесовщина. Давайте так, Господь Бог создал мужчину и женщину. В процессе взаимоотношений и любви у них рождаются дети», — отметила артистка.

Она добавила, что пропаганда ЛГБТ* приведет к мировой катастрофе и вырождению человечества.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено.