Символ счастливого детства. Путин поздравил «Артек» с вековым юбилеем

В поздравлении Путин отметил историческую значимость «Артека» для всей страны.

«Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что начавшийся век назад со скромного палаточного городка «Артек» на сегодняшний день стал одним из самых крупных и известных комплексов детского отдыха в мире.

Путин добавил, что за последние годы детский лагерь сильно преобразился, став современной площадкой, где каждый может найти себе дело по душе. Особую популярность обрели в «Артеке» тематические смены, которые проводят образовательные учреждения и общественные организации.

Российский лидер поблагодарил за труд воспитателей, вожатых, педагогов и других работников детского лагеря и пожелал артековцам больших успехов во всех начинаниях.

С 12 по 16 июня в детском центре «Артек» пройдет международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце». Мероприятие посвятили 100-летнему юбилею учреждения.