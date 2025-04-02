«Артек» анонсировал большой Международный фестиваль в честь юбилея лагеря

С 12 по 16 июня в детском центре «Артек» пройдет большой Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце», посвященный 100-летнему юбилею учреждения. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на данные первого заместителя директора ФГБОУ МДЦ «Артек» Елены Живогляд.
По ее словам, фестиваль обещает насыщенную программу мероприятий, в которой примут участие гости шестой смены.
«На этой смене ожидаются представители зарубежных стран. Эти детки тоже будут знакомить с национальными особенностями своих государств», — отметила представитель лагеря.
Каждый день будет наполнен интересными событиями, включая спортивные соревнования и морские тематики. Кроме того, ребят ждут увлекательные мастер-классы.
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