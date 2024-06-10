Археологи добрались до самых древних захоронений Херсонеса в Севастополе

В Севастополе археологи вскрыли пласты самых древних захоронений в Херсонесе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на заведующего отделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» Андрея Букатова.

Он рассказал, что археологи работали на морском дне. Им пришлось расчищать захоронения в условиях почти нулевой видимости и с особой осторожностью, чтобы ничего не повредить. Одна из находок — древний кувшин, который сохранился не полностью.

«Это римское время, судя по всему. Тут венчик не сохранился, но можем уверенно утверждать», — отметил Букатов.

Он добавил, что также археологи продолжают работать и на суше. Одна из последних находок — отлично сохранившийся погребенный. Он пролежал в земле более 2,5 тысячи лет.