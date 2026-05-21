Симоньян высоко оценила условия и технологии в новой онкобольнице в Сколкове

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посетила 62-ю онкобольницу в Сколкове. Своими впечатлениями она поделилась в своем канале на платформе «Макс» .

По ее словам, она не ожидала, что больница может так выглядеть. Перед ее открытием там провели выставку современного искусства, причем часть работ останется в онкобольнице. Врачи пояснили, что это важная часть лечения, когда пациенты, смотрящие на картины и арт-объекты, пусть на секунды, но забывают, где находятся.

«Если человек опустил руки, лечи, не лечи, не вылечишь. А когда человек окружен чем-то, что ему помогает, и благодаря этому хочет жить — организм помогает лечиться. Я сама через это проходила», — сказала Симоньян.

По ее словам, ее родственники семь часов ждали, не зная, выйдет ли она из наркоза и будет ли жить. В новой онкобольнице люди смогут медитативно приводить психику в порядок, а это очень важно и для больного, которому и так тяжело. Ему требуется, чтобы окружающие его люди были в нормальном состоянии.

В новой онкобольнице анализ крови делается за 15 минут. Кроме того, во время операций родственники пациентов смогут видеть все данные на экранах, а не дергать врачей и не переживать самим о близких.

