Симоньян сравнила Пашиняна с «аппендицитом антихриста»

Маргарита Симоньян резко высказалась о премьер-министре Армении Николе Пашиняне в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» . По ее словам, часть армян продолжает следовать за главой правительства, несмотря на непростую обстановку в стране.

Главный редактор RT объяснила, что нынешние события в Армении напоминают ей действия коллективного зла. Резкую критику медиаменеджера вызвала кампания Пашиняна против Армянской апостольской церкви.

Симоньян отметила, что антихрист — это скорее коллективный образ, а сам Пашинян, по ее выражению, может быть лишь «мизинцем» или «аппендицитом» этого явления.

Она добавила, что глава армянского кабмина демонстрирует пример будущим диктаторам, как обращаться с протестующими.

В конце июня Никол Пашинян обвинил «криминальное олигархическое духовенство» в подготовке государственного переворота. Власти Армении арестовали уже нескольких высокопоставленных служителей Армянской апостольской церкви.