Более 8,6 тысячи сообщений о сбое YouTube зафиксировали в России
Российские пользователи массово пожаловались на сбои в работе видеохостинга YouTube 19 декабря, причем число сообщений превысило 8,6 тысячи. Об этом сообщил сервис «Сбой.рф».
График на сайте сервиса показал, что было получено 8644 жалобы за сутки.
«Это более чем в полтора раза больше, чем 18 декабря — тогда сервис принял 5283 сообщения, что, в свою очередь, почти в пять раз превысило данные за 17-е», — уточнило РИА «Новости».
Наибольшее число жалоб поступило из Москвы (33%), Санкт-Петербурга (14%), Краснодарского края (7%) и Ярославской области (6%). В разы меньше сообщений направили еще из 16 регионов страны. В Московской, Новосибирской и Иркутской областях, к примеру, зарегистрировали всего 2% обращений на сбой в работе видеохостинга.
В августе в России произошел сбой в работе сервисов американской корпорации Google. Тогда Google Play, YouTube и поисковик очень медленно работали или вообще не открывались.