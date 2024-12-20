Более 8,6 тысячи сообщений о сбое YouTube зафиксировали в России

Российские пользователи массово пожаловались на сбои в работе видеохостинга YouTube 19 декабря, причем число сообщений превысило 8,6 тысячи. Об этом сообщил сервис «Сбой.рф» .

График на сайте сервиса показал, что было получено 8644 жалобы за сутки.

«Это более чем в полтора раза больше, чем 18 декабря — тогда сервис принял 5283 сообщения, что, в свою очередь, почти в пять раз превысило данные за 17-е», — уточнило РИА «Новости».

Наибольшее число жалоб поступило из Москвы (33%), Санкт-Петербурга (14%), Краснодарского края (7%) и Ярославской области (6%). В разы меньше сообщений направили еще из 16 регионов страны. В Московской, Новосибирской и Иркутской областях, к примеру, зарегистрировали всего 2% обращений на сбой в работе видеохостинга.

В августе в России произошел сбой в работе сервисов американской корпорации Google. Тогда Google Play, YouTube и поисковик очень медленно работали или вообще не открывались.