Симоньян призвала сделать военных элитой «не только на словах»

Реальное, а не декларативное место элиты в России должны занимать военные. Уважение к ним, а также к медикам и инженерам, должно выражаться в уровне их доходов, заявила в беседе с Владимиром Соловьевым Маргарита Симоньян.

«Мы должны сделать так, чтобы это были не просто слова „военные — элита нашего общества“, а чтобы это как-то подкреплялось. И финансово тоже», — объяснила свою позицию главред RT.

Медиаменеджер полагает, что сегодня в России произошел перекос: представители торговли и сферы услуг нередко получают больше, чем люди, которые обеспечивают обороноспособность государства или работают в критически важных направлениях науки и технологий.

По ее словам, подобная ситуация отражает неверную систему приоритетов общества и требует исправления. Симоньян считает, что государству необходимо выравнивать разрыв в доходах и в условиях жизни между армией и теми, кто занимается коммерцией.

В качестве возможного решения она упомянула повышение налоговой нагрузки на наиболее обеспеченные слои. По мнению Симоньян, именно через перераспределение ресурсов можно обеспечить военным и другим стратегически важным специалистам уровень жизни, соответствующий их роли в обществе.

«Не может официант в Москве зарабатывать больше, чем военный», — добавила Симоньян.

Ранее Симоньян заявила, что не боится смерти.