Симоньян опровергла вбросы о благотворительных сборах

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что они с мужем Тиграном Кеосаяном не организовывают благотворительные сборы, а помогают людям из своих средств. Об этом она заявила в своем Telegram-канале .

«Я не собираю деньги ни на какие цели. Мы с Тиграном помогаем своими деньгами — и фронту, и просто людям в беде. Мы считаем, что, когда у тебя есть чем делиться, ты обязан делиться, и благодарим Господа за то, что дает такую возможность», — ответила на вопрос подписчицы о том, какие благотворительные сборы они организовали с мужем.

В январе 2025 года режиссер и телеведущий НТВ Тигран Кеосаян впал в кому. Недавно Маргарита Симоньян заявила, что их общие дети не навещают отца в больнице.

Журналистка сочла, что детям будет психологически трудно видеть родителя в таком виде.