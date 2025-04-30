Маргарита Симоньян приняла тяжелое решение с детьми Кеосаяна

Маргарита Симоньян объяснила, почему их общие дети не навещают Тиграна Кеосаяна в больнице. Ведущий уже несколько месяцев находится в состоянии комы после остановки сердца, сообщил News.ru .

Медиаменеджер рассказала, что специально не берет детей в госпиталь. Все трое еще слишком молоды — самой старшей, Марьяне, исполнилось только 11 лет. Младшим членам семьи будет психологически трудно видеть родителя в таком виде, сочла Симоньян.

Она добавила, что если бы Кеосаян был в сознании, он бы сам не позволил показывать себя детям в таком виде. Сама журналистка приходит к мужу каждый день.

Режиссер и телеведущий НТВ Тигран Кеосаян впал в кому в январе 2025 года. Об этом прессе рассказала Маргарита Симоньян. Позднее она признавалась, что обдумывала возможность поехать на СВО после клинической смерти мужа.