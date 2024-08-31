Симоньян оплатит переезд и проживание жителям приграничья

Симоньян оплатит проживание жителям приграничья, желающим на время переехать

Фото: Публичное достояние

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян оплатит проживание и переезд жителям приграничных регионов, которые хотят на время покинуть свои дома. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«Прямо сейчас Киеву летит за Белгород. Уже прилетело. Напоминаю всем жителям приграничных районов, что мы с Тиграном оплачиваем проживание и переезд, пока не угомоним упырей», — написала Симоньян.

Она добавила, что желающим покинуть дома на определенное время необходимо написать в комментарии в ее домашнем канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Позднее глава региона уточнил, что ВСУ вели атаку из РСЗО Vampire, погибли пять человек и еще 46 пострадали.

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