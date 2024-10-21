Симоньян: РФ не бомбит Верховную раду, так как это культурное наследие

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» объяснила, почему российская армия не бомбит здание Верховной рады. Она заявила, что это — культурное наследие, на которое «не поднимется рука» нормального человека.

Она отметила, что на Украине не понимают, почему Россия не бомбит Раду.

«Потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, <…> и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше», — заявила Симоньян.

Главред отметила, что нормальный человек не станет «бомбить дачу, куда он в детстве ездил с дедушкой». Симоньян подчеркнула, что Россия не будет из-за «подлых рож» разносить собственные памятники.

Ранее Симоньян заявила, что одесситка, пытавшаяся повесить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II, это образец мужества и смелости.