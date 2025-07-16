Силуанов заявил о продаже долей ЮГК новому собственнику

Государство продаст полученные после конфискации доли в группе компаний «Южуралзолото» (ЮГК) другому собственнику. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщило РИА «Новости».

Глава Минфина пояснил, что это распространенная практика в подобных случаях получения казной объектов в результате работы правоохранителей.

«Будет продаваться, да. Мы большую часть таких объектов реализуем. <…> Все, что приходит в собственность государства, все, естественно, переоценивается на предмет дальнейшего использования», — сказал он.

Ранее стало известно, что в офисах ЮГК в начале июля прошли следственные действия. Еще в 2024 году против компании заводили уголовные дела за порчу земли и нарушение правил охраны окружающей среды.