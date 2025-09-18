Силуанов пошутил о бокале вина в день для работающих москвичей

Министр финансов России Антон Силуанов пошутил, что москвичи могли бы позволить себе бокал вина за обедом, если их производительность труда действительно сопоставима с уровнем Германии, как ранее отметил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Если производительность труда в Москве, как в Германии или Италии, почему мы в обед не можем и не выпиваем по бокалу вина в Москве?», — спросил он.

Собянин на Московском финансовом форуме заявил, что в крупнейшей экономике ЕС рабочая неделя короче, есть длинный обеденный перерыв и сотрудники могут позволить себе бокал пива. В ответ Силуанов отметил, что москвичи, видимо, все же работают больше.

Ранее в Госдуме допустили, что рынок труда в России со временем сам перейдет к четырехдневной неделе, но, как подчеркнул депутат Ярослав Нилов, навязывать такие изменения регулятивно нельзя, чтобы не снизить доходы граждан и не навредить предприятиям.