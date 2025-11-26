Силуанов допустил введение туристического налога при сдаче в аренду жилья

Минфин и Минэкономразвития в 2026 году изучат возможность введения туристического налога на сдачу в аренду жилых домов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании в Совете Федерации.

Он уточнил, что анализ подготовит Минэкономразвития. Глава Минфина добавил, что речи о введении налога пока нет, но тема находится в проработке.

«В следующем году мы вернемся к этому вопросу и соответственно вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог», — уточнил он.

Ранее Минфин призвал создать в Республике Алтай игорную зону. Если инициативу примут, туристический поток увеличится и будет способствовать созданию новых рабочих мест для жителей.

Игорные зоны уже есть в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.