Назван регион, где могут создать игорную зону
Минфин предложил создать игорную зону на Алтае
Министерство финансов России предложило создать игорную зону в Республике Алтай. Проект закона опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Федеральным законом в России разрешено создавать игорные зоны в следующих регионах: Республика Крым, Алтайский, Краснодарский и Приморский края и Калининградская область.
«Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Принятие и реализация законопроекта станут важным шагом для развития Республики Алтай. Это увеличит туристический поток и создаст новые рабочие места для местных жителей.
Ранее Министерство финансов России отложило рассмотрение повышения НДФЛ и налога на роскошь как минимум до следующего года. Глава ведомства Антон Силуанов объяснил, что все основные решения по подоходному налогу уже приняли в прошлом году. Возвращаться к этому вопросу сейчас было бы неправильно.