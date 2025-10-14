Назван регион, где могут создать игорную зону

Федеральным законом в России разрешено создавать игорные зоны в следующих регионах: Республика Крым, Алтайский, Краснодарский и Приморский края и Калининградская область.

«Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие и реализация законопроекта станут важным шагом для развития Республики Алтай. Это увеличит туристический поток и создаст новые рабочие места для местных жителей.

