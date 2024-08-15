«Силовой захват». Разведчики Дульцевы раскрыли подробности ареста в Словении

Вернувшиеся в Россию разведчики Дульцевы рассказали об аресте в Словении

Российские разведчики Анна и Артем Дульцевы вернулись в Россию в рамках обмена заключенными в начале августа. В беседе с «Российской газетой» пара рассказала, как их арестовывали в Словении.

По совам Анны, силовики ворвались в их дом, разбив окно. По ее словам, это был серьезный силовой захват. Женщина предположила, что, возможно, их хотели застать «за каким-то серьезным делом и взять с поличным».

По мнению Дульцевой, время для захвата оперативники выбрали неслучайно. Решение об аресте принимали не только спецслужбы, но и политическое руководство Словении.

«Во время всего нашего заключения мы знали, что за нами наша служба, наша страна», — добавила собеседница издания.

Сначала Дульцевы жили в Аргентине под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос. Когда у пары родились дети, они получили паспорта латиноамериканского государства. В 2017 году семья переехала в Словению.

После задержания суд приговорил Дульцевых к тюремному сроку, а их детей передали приемным родителям. Благодаря процедуре обмена семья смогла воссоединиться и вернулась в Россию.