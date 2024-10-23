Силовики провели обыски по делу о строительстве укреплений под Курском

Правоохранители провели обыски в Курском управлении капитального строительства. Об этом депутат Госдумы от Курской области Максим Васильев сообщил на своей странице во «ВКонтакте» .

Он отметил, что предоставил все интересующие силовиков документы. По словам депутата, уголовное дело в отношении его компании и ее сотрудников не возбуждали. Кроме того, проверок касательно некачественно выполненных работ не было.

«Все работы компании, в которой я работаю, выполнены в полном объеме», — отметил Васильев.

По данным Telegram-канала Mash, обыски прошли в нескольких фирмах, связанных с депутатом Васильевым по делу о якобы не возведенных в срок фортификационных сооружениях.

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