Силовики провели обыски по делу о строительстве укреплений под Курском
Правоохранители провели обыски в Курском управлении капитального строительства. Об этом депутат Госдумы от Курской области Максим Васильев сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Он отметил, что предоставил все интересующие силовиков документы. По словам депутата, уголовное дело в отношении его компании и ее сотрудников не возбуждали. Кроме того, проверок касательно некачественно выполненных работ не было.
«Все работы компании, в которой я работаю, выполнены в полном объеме», — отметил Васильев.
По данным Telegram-канала Mash, обыски прошли в нескольких фирмах, связанных с депутатом Васильевым по делу о якобы не возведенных в срок фортификационных сооружениях.
Ранее бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным во время получения взятки от предпринимателя. Суд отправил его в СИЗО до 14 декабря. Предполагаемый взяткодатель дал показания против Петроченко.