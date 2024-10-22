Взяткодатель дал показания против экс-замглавы Брянской области

Бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко правоохранители задержали с поличным во время получения взятки. Об этом сообщило РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«О возможности Петроченко А.С. помешать установлению истины по делу также свидетельствует предпринятые им действия по согласованию защитной позиции <…> после задержания его с поличным в месте получения взятки», — отметили в сообщении.

Согласно документам, Петроченко стал фигурантом уголовного дела по получению взятки в особо крупном размере от предпринимателя. Предполагаемый взяткодатель дал показания против бывшего замгубернатора Брянской области.

Суд арестовал Петроченко на два месяца, он будет находиться под стражей до 14 декабря 2024 года. В сентябре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проверке своего подчиненного сотрудниками ФСБ.