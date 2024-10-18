Силовикам начнут передавать сведения из ЗАГС

Органы ЗАГС будут предоставлять сведения о россиянах в ФСБ. Спецслужба уже подготовила соответствующий проект постановления, сообщило РИА «Новости».
В пояснительной записке указали, что инициативу разработали для реализации федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласное ему, ФСБ входит в список органов, которым должны предоставлять информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.
По новому проекту внесут изменения в правила предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Недавно россиян предупредили о действующих от лица спецслужб мошенниках. Юрист Иван Соловьев сообщил, что аферисты начали действовать от лица якобы ФСБ.
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