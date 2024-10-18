Силовикам начнут передавать сведения из ЗАГС

ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГС

Органы ЗАГС будут предоставлять сведения о россиянах в ФСБ. Спецслужба уже подготовила соответствующий проект постановления, сообщило РИА «Новости» .

В пояснительной записке указали, что инициативу разработали для реализации федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласное ему, ФСБ входит в список органов, которым должны предоставлять информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

По новому проекту внесут изменения в правила предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Недавно россиян предупредили о действующих от лица спецслужб мошенниках. Юрист Иван Соловьев сообщил, что аферисты начали действовать от лица якобы ФСБ.