Россиян предупредили о действующих от лица спецслужб мошенниках

В России мошенники регулярно совершенствуют схемы по обману населения, одной из новых афер являются действия от лица якобы ФСБ. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, такой «сотрудник» для подтверждения истинности своих намерений включает жертве «материалы прослушки», которые разыграны статистами, представляющими оператора и руководителя отделения.

Спустя некоторое время гражданин получает звонок «из банка», где ему вменяют ранее обсуждавшиеся схемы. Жертва убеждается, что «лжесиловик» не лгал ему и подается на уловки, из-за чего теряет деньги и обретает огромные долги.

«Они не только применяют методы убеждения и простого обмана, но и тонкие психологические приемы. Простой рецепт — не отвечать на незнакомые звонки», — объяснил Соловьев.

Ранее жительница Нижегородской области отдала лжесотрудникам банка 1,7 миллиона рублей.