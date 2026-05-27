Сильный град и гроза. В Москву словно вернулась осень, непогоду сняли на видео

В столичном регионе ожидаются гроза и град с порывами ветра до 15 м/с

Столичный регион к вечеру среды, 27 мая, накроет сильная гроза. О деталях удара стихии предупредил москвичей и гостей столицы официальный канал Городского хозяйства Москвы в «Макс» .

Непогода в Москве продержится как минимум до 21:00. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду. Пройдет гроза, ожидается также сильный град.

Дождь в городе уже начался. Потоки воды затруднили движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Киевского путепровода и до Новорижском эстакады.

Аналогичная ситуация сложилась на Варшавском шоссе. Здесь дождь мешает движению от Люсиновской улицы до Новоданиловского проезда. Нелегко приходится водителям и на Осташковском шоссе, у внутренней стороны МКАД.

В ведомстве попросили москвичей переждать бурю в зданиях и не подходить к рекламным щитам. Водителям посоветовали срочно перепарковать автомобили подальше от деревьев.

По шкале Бофорта ветер со скоростью 15 метров в секунду соответствует семи баллам. Он считается «крепким ветром», его порывы способны раскачивать даже толстые деревья и ломать крупные сучья.

В отдельных случаях резкие порывы такого ветра могут сорвать кровлю. В крупных городах главную опасность представляют падающие ветки, незакрепленные заборы на стройках и металлические козырьки.

До конца мая москвичей ждет по-осеннему холодная погода. Ночью столбики термометров могут опускаться и до +1 градуса.