Москвичам пообещали по-осеннему холодную погоду до конца мая

Синоптик Тишковец: до конца мая в Москве сохранится по-осеннему холодная погода

По-осеннему холодная погода сохранится в Москве до конца мая. Столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

«До конца весны погода будет стоять по-осеннему холодная, в ежедневном графике продолжат лить скоротечные дожди. По ночам +1…+6, в дневные часы +9…+14», — написал он.

По словам специалиста, в столице стало еще прохладнее, в пределах города разброс температур составил пять градусов. На опорной метеостанции ВДНХ минимальная температура под утро составила +7,7 градуса, в Строгине — +7,2, в Тушине — +6,5, на Балчуге — +9,8, в Бутове — +4,6.

Сейчас небо в Москве на 70-80% покрыто облаками, видимость достигает 20 километров. Атмосферное давление падает, барометры покажут 735,1 миллиметра ртутного столба.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев опроверг новости об урагане в Москве 27 мая.