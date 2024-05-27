Сийярто поучаствует в ПМЭФ-2024

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме — 2024. Это следует из программы мероприятия.

Имя главы венгерского МИД числится в списке выступающих 6 июня по теме «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей».

Ранее сообщалось, что Россия пригласила на ПМЭФ представителей «Талибана»*. Будут ли они участвовать в форуме — пока неизвестно.

Участие в ПМЭФ подтвердили почти 130 стран и территорий. Форум стал площадкой с высоким уровнем доверия — там собираются самые авторитетные специалисты и эксперты, а также представители власти.

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.