Сигал обвинил США в гибели миллионов людей из-за распространения фейков

Правительство и спецслужбы США распространяют дезинформацию, чтобы контролировать общество. Об этом в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 2.0» заявил актер и продюсер Стивен Сигал. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Сигал пояснил, что американское правительство причастно к распространению дезинформации, которая стала причиной гибели миллионов людей. По его словам, недостоверные сообщения искусно маскируют под правду, которой люди верят.

«Правительство США прикладывает руку к дезинформации, ЦРУ вливают деньги. Миллионы погибли из-за дезинформации, из-за дезинформации пошли на войну», — заявил актер.

Он подчеркнул, что всех распространителей недостоверных сообщений надо наказывать, потому что они оказывают влияние на весь мир.

Международный форум «Диалог о фейках 2.0» открылся в Москве в среду, 20 ноября. Для участия в мероприятии в российскую столицу приехали эксперты по борьбе с дезинформацией из 65 стран мира. В ходе встречи спикеры обсудят возможность объединения усилий для борьбы с фейками, а также влияние дезинформации на межнациональные конфликты.