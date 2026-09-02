Российский изобретатель Чайкин показал в Женеве часы «Покоритель космоса-2А»

Российский изобретатель Константин Чайкин презентовал в Женеве редкую модель наручных часов «Покоритель космоса-2А». Этот хронометр создавался специально для работы на орбите, рассказал мастер РИА «Новости» .

В разработке аксессуара принимали участие сотрудники госкорпорации «Роскосмос». С 2018 года Чайкин выпустил уже несколько тематических моделей, их используют космонавты.

Опытный образец уникального хронометра уже прошел жесткое тестирование в открытом космосе. Теперь же мануфактура выпустила ограниченную серию «Покоритель космоса-2А». Всего в продаже появятся 28 таких часов.

Работы Чайкина дороги. Стоимость кастомных моделей предприятия начинается от 30 тысяч евро. При этом никаких проблем с санкционным давлением россиянин в своей сфере деятельности не замечал.

Константин Чайкин — единственный российский член Международной академии независимых часовщиков (AHCI), на счету которого более 90 патентных изобретений. Его мануфактура создает сложные астрономические часы и концептуальные механизмы.