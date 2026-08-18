Часы российских брендов стали пользоваться популярностью в США
РИА «Новости»: российские наручные часы пользуются популярностью в США
Популярные американские маркетплейсы активно продают наручные часы российских производителей. Такая продукция пользуется высоким спросом, утверждает РИА «Новости».
Издание провело собственное исследование по данному вопросу. Среди наиболее заметных предложений — механические часы «Амфибия» завода «Восток». Модели с автоматическим подзаводом стоят около 156 долларов.
В отзывах, как пишет агентство, новые владельцы часов хвалят их надежность и внешний вид. Российские хронометры американцы считают удобными и безотказными.
Пользуются популярностью также часы «Ракета», их стоимость сопоставима с «Амфибией». Большинство покупателей отмечает точную работу механизма.
Российская мануфактура «Константин Чайкин» получила всемирное признание за приверженность сложнейшей арт-механике. Такие часы с удовольствием покупают и в США. Их стоимость заметно выше — новый хронометр можно приобрести примерно за 55 тысяч долларов.
«Восток» и «Ракета» — старейшие часовые предприятия, созданные еще в СССР. Бренд «Константин Чайкин» работает в Москве и выпускает лимитированные серии сложных механических часов премиум-класса. При этом дорогие хронометры есть и у «Ракеты» — необычный хронометр за 250 тысяч рублей показывали на ПМЭФ.