Шумных соседей предложили штрафовать за нарушение правил устава дома

Депутат Разворотнева: в Госдуме разработали законопроект для борьбы с шумом

Депутаты разработали законопроект, который определяет общероссийские требования по соблюдению тишины, а также обязует полицию реагировать на жалобы в адрес нарушающих правила соседей. Об этом на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По ее словам, проект пока не принимают, так как не все регионы выразили готовность заключить необходимые для этого соглашения.

«Поскольку это региональный закон, регион должен заключить соответствующее соглашение с полицией, выплатить деньги полицейским за эту дополнительную работу, и только тогда все это заработает. Но не все регионы у нас такие соглашения заключают, поэтому законопроект лежит», — подчеркнула парламентарий.

Разворотнева объяснила, что сейчас единственный возможный метод борьбы с шумными соседями — обращение к правоохранителям.

«Иного пути, кроме как обращения в полицию, нам закон не дает», — отметила депутат.

К внесению в Госдуму также подготовили законопроект об уставе многоквартирного дома. Благодаря этой инициативе при согласии собственников можно будет прописать в документе штрафы за нарушение режима тишины.

Ранее российских граждан предупредили об ответственности за неправильный запуск фейерверков. Пиротехнику нельзя использовать около жилых домов, так как это противоречит правилам пожарной безопасности и нарушает закон о тишине.