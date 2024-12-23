Адвокат предупредил об ответственности за неправильное использование фейерверков

«Государство пытается регулировать использование пиротехники. Фейерверки должны отвечать требованиям безопасности. Для этого их следует продавать только в официальных точках, где можно предъявить продавцам иски в случае возникновения проблем», — обратил внимание эксперт.

Карабанов напомнил, что покупать фейерверки стоит только в проверенных магазинах. Так больше вероятности, что вам продадут качественную продукцию. Он также подчеркнул, что продажа фейерверков несовершеннолетним запрещена, поскольку это может привести к трагическим ситуациям.

«Фейерверки нельзя использовать вблизи жилых домов. Это противоречит технике пожарной безопасности и нарушает закон о тишине», — отметил адвокат.

По словам специалиста, зафиксировать нарушения при запуске фейерверков бывает трудно. Чтобы доказать, что конкретный человек запускал фейерверк, желательно снять это на камеру мобильного телефона. Но иногда сложно определить, откуда запускали салют, так как некоторые делают это из подъездов, окон жилых домов, со дворов или стоянок.

Если вы обнаружили нарушения, не вступайте в конфликт с нарушителем, а своевременно подайте заявление в полицию. Как правило, нарушителей привлекают за хулиганство и выписывают штраф до 5 тысяч рублей.