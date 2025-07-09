Штрафы за жестокое обращение с животными в цирках могут ввести в России

Владельцев и руководство российских цирков, зоопарков, дельфинариев и других культурно-зрелищных мероприятий предложили штрафовать за грубое обращение с животными. С инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев. Текст предложенного им законопроекта оказался в распоряжении 360.ru.

«Особое внимание следует уделить передвижным циркам. Их сложно контролировать из-за постоянных перемещений. Уверен, что новые меры помогут воспитать ответственное отношение к животным и улучшить их условия содержания», — заявил депутат.

Он напомнил, что за 2023 и 2024 годы в России зафиксировали более 1300 нарушений, связанных с обращением с животными. Чтобы решить эту проблему, он предложил изменить наказание за соответствующие нарушения, а также за содержание и использование животных без лицензии или с несоблюдением требований, которые ей предусмотрены.

Согласно тексту законопроекта, за работу без лицензии или нарушение ее условий должностным лицам будет назначен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 200 до 300 тысяч рублей. Несоблюдение требований к содержанию животных в культурно-зрелищных целях будет облагаться штрафом в размере от 10 до 30 тысяч рублей, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для юридических.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев предложил обязать россиян регистрировать домашних животных.