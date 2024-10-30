Штрафы за «склонение» женщин к абортам ввели в Забайкалье

В Забайкальском крае ввели штрафы за «склонение» женщин к абортам. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого Законодательного Собрания.

«Инициатива прокуратуры Забайкалья о штрафах за склонение женщин к аборту получила статус закона края. Соответствующей нормой дополнен закон „Об административных правонарушениях“», — уточнили в пресс-службе.

К «склонению» беременной женщины к аборту отнесли уговоры, предложения, подкуп, обман или другие способы воздействия. Для гражданских лиц размер штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей. Должностным лицам придется платить от 10 до 20 тысяч, а юридическим — от 35 до 50 тысяч рублей.

Патриарх Кирилл ранее выступил с посланием для беременных россиянок. В женских консультациях им будут выдавать «папку помощи» с письмом и буклетом, в котором описаны меры поддержки для молодых матерей.