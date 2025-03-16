Штрафы за самовыгул животных в России захотели поднять до 50 тыс. рублей

Самовыгул животных — это безответственность владельцев, которая несет опасность для окружающих. Поэтому ответственность за подобные проступки необходимо ужесточить. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов

Он пояснил, что направил в правительство два законопроекта об ужесточении ответственности за самовыгул.

Бурматов напомнил, что сейчас отправка животного на самостоятельную прогулку считается административным преступлением, но наказание для владельцев недостаточно суровое.

«Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тысяч рублей. Это поправка в КоАП, и она будет действовать, если факт самовыгула установлен, но обошелся без последствий для окружающих», — написал депутат.

Он добавил, что если вышедший на прогулку без владельца домашний питомец на кого-то напал, то необходимо заводить уголовное дело,

«До трех лет лишения свободы по ужесточенной статье „Причинение смерти по неосторожности“», — подчеркнул Бурматов.

Депутат подчеркнул также, что собака не только друг человека, но и ответственность, поэтому владельцы домашних питомцев должны за них отвечать.

В минувший понедельник, 10 марта, томский главк СК сообщил о гибели новорожденной девочки, на которую напала домашняя такса. По данным ведомства, питомец загрыз ребенка ночью. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.