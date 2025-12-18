Штрафы за просмотр видео в метро без наушников могут поднять в Москве

Штрафы за прослушивание музыки и просмотр видео без наушников в Московском метрополитене предложили поднять со 100 до 1000 рублей. Законопроект комиссии опубликовали на сайте Мосгордумы .

Также депутаты предложили увеличить наказание за провоз складных велосипедов и электросамокатов, проезд в пачкающей одежде и бег по эскалаторам.

Помимо этого, предлагается поднять до 1000 рублей штрафы за размещение ручной клади на сиденьях вагонов поездов и скамейках станций метрополитена.

Представленный проект обсудят на заседании комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 декабря.

Ранее также стало известно, что штраф за безбилетный проезд на наземном транспорте в Москве предложили увеличить с 2000 до 5000 рублей. Такое же наказание ждет за использование чужих льготных транспортных карт.