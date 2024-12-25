Эксперт по страхованию Демешева: оформление ОСАГО должно быть выгоднее штрафа

Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО предложили повысить в России. Для чего это необходимо сделать и почему у многих полиса до сих пор нет, рассказала 360.ru эксперт по страхованию Екатерина Демешева.

Она заявила, что некоторым автовладельцам — например, москвичам с мощными автомобилями — гораздо выгоднее каждый раз платить штраф, чем оформить полис.

«Восемьсот рублей — это не штраф. Даже за повторное нарушение с 1 января хотят внедрить от трех до пяти тысяч. Это тоже не штраф! Должен быть нормальный штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Тогда как минимум люди будут задумываться», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Также Демешева предложила законопослушным автолюбителям подписать дополнительный договор со страховой компанией, по которому можно будет получать компенсацию, если виновник ДТП не оформил полис.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что повышение штрафов за езду без полиса ОСАГО запоздало на 10 лет.