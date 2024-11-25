Общественник Крохмаль: увеличение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО запоздало на 10 лет

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал инициативу об увеличении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО до пяти тысяч рублей. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, соответствующие меры не дадут никакого эффекта. Кроме того, само нововведение запоздало, ведь актуальным оно было примерно 10 лет назад, заявил специалист.

«Эффект может быть разовый, незначительный, только для тех, кто случайно попался в камеру видеофиксации. Люди, которые занимаются шельмованием, уже давно эту схему отработали», — отметил Крохмаль.

Он также добавил, что мошенники готовы к новым правилам. Будут применяться поддельные аккаунты, боты, ксерокопии и другие подобные методы, подчеркнул общественник.