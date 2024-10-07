Штрафы за оскорбление учителей могут ввести в России
«Известия»: в Госдуму внесут законопроект о штрафах за оскорбление учителей
В Государственную думу внесут законопроект, по которому за оскорбление учителей может грозить административная ответственность. Об этом сообщили «Известия».
По информации источника газеты, сумма штрафа может составить порядка 700 тысяч рублей.
Авторами инициативы выступили глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, депутат Александр Терентьев и заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова.
Документ подразумевает денежные штрафы за публичное оскорбление учителей. Для юрлиц сумма составит от 200 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для граждан — от пяти до 20 тысяч рублей.
Если оскорбление произойдет в Сети, то для юрлиц пределы наказания составят от 500 до 700 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для граждан — от 10 до 30 тысяч рублей.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября в режиме видеоконференции встретился с лучшими учителями страны.