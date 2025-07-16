Штрафы за незаконную передачу номера предложили ввести в России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафов за передачу другому лицу абонентского номера. Соответствующий документ опубликован на сайте базы законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, незаконная передача номера третьему лицу будет наказываться штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц и от 50 до 100 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей.

При этом авторы инициативы отметили, что нарушением не будет признана ситуация безвозмездной кратковременной передачи номера другому человек для его личных целей.

Ранее сотрудники полиции предостерегли россиян от сдачи в аренду банковских карт. Таким способом мошенники ищут дропперов для вывода денег, полученных преступным путем.

Клиенты банка, которые согласятся на это незаконное предложение, понесут уголовную ответственность.