Штрафы за курение в неположенных местах предложили значительно увеличить | 360°

Общество 17 мая 2024, 21:35 Штрафы за курение в неположенных местах предложили значительно увеличить Депутат Метелев: ГД пересмотрит правила продажи табачной продукции в России РИА «Новости»

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За нарушение законодательства сфере торговли табачной продукцией предложили ужесточить наказание. О новых штрафах в Telegram-канале рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

За повторное нарушение правил продажи табачной продукции предложили приостанавливать работу торговой точки до 90 дней. А за повторную продажу сигарет несовершеннолетним может грозить уголовная ответственность.

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Согласно инициативе, штраф за курение в неположенном месте вырастет до 15 тысяч рублей. Курильщикам на детской площадке придется заплатить до 30 тысяч рублей.

Также в пакет антитабачных законов внесли запрет на продажу вейпов в павильонах. Маркетологи поделились мнением, как ограничения повлияют на табачный рынок России.