Штрафы за фиктивную регистрацию мигрантов в России могут вырасти до 60 млн рублей

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранцев. Законопроект опубликовали в думской электронной базе .

С инициативой ужесточить наказание выступил спикер ГД Вячеслав Володин, лидеры всех парламентских фракций и депутаты. В соответствии с документом, штраф за правонарушение будет составлять от пяти до 10 миллионов рублей с конфискацией, а за повторное — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.

Законопроект поддержали правительство, Генпрокуратура и Следственный комитет.

«Реализация Федерального закона прежде всего направлена на упреждение и пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконной миграцией, и на обеспечение государственной и общественной безопасности», — отметили авторы инициативы в пояснительной записке.

Ранее руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики Ирина Яровая заявила, что в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных на борьбу с нелегалами. По ее словам, организацию нелегальной миграции необходимо сделать невыгодной для злоумышленников.