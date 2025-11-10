Операторов обяжут прекращать оказание услуг связи по требованию ФСБ

Российские операторы связи будут обязаны отключать услуги по запросу ФСБ, если это необходимо для защиты граждан и государства от угроз безопасности. Минцифры внесло поправки в статьи 44 и 46 закона «О связи», которые теперь одобрила правительственная комиссия. Об этом «Ведомостям» сообщил источник.

По новому законопроекту, операторы связи должны временно прекращать услуги по требованию ФСБ. Это требование прописано в нормативных актах президента и правительства России.

«Конкретные „установленные случаи“ определяются и детализируются в соответствующих нормативных правовых актах президента РФ и правительства РФ. В самом законопроекте они описываются общими фразами как „защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства“, — написало издание.

Оператор освобождается от ответственности за невыполнение обязательств по договору, если это связано с требованиями спецслужб, согласно документу.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов подтвердил, что правительство РФ обсудило законопроект, который расширяет полномочия ФСБ в области регулирования услуг связи.

«Суть законопроекта заключается в том, чтобы обязать операторов связи прекращать предоставление услуг связи по запросу ФСБ, если такой запрос связан с защитой граждан и государства от угроз безопасности», — сказал Черепанов.

Зампред правления АЮР полагает, что законопроект даст ФСБ действенный инструмент для быстрого реагирования на угрозы через средства связи.

Ранее эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов рассказал, что механизм «охлаждения» российских сим-карт на сутки после роуминга — необходимая мера для борьбы с беспилотниками, которыми операторы управляют по дистанционной связи. Восстановить связь можно через верификацию.