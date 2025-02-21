Житель Тюменской области изрезал сыновей за нецензурные выражения в свой адрес

Суд вынес приговор жителю Тюменской области, который резко отреагировал на нецензурные выражения со стороны своих сыновей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В октябре мужчина, распивая спиртное, поссорился с сыном. Поводом стало использование мата в адрес отца. Мужчина схватил металлические ножницы и ударил сына в грудь.

Спустя месяц на очередном застолье ситуация повторилась. На этот раз пострадавшим стал второй сын, который получил ножом в бедро и плечо в ответ на ненормативную лексику.

Отцу семейства назначили наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы.