Житель Тюменской области изрезал сыновей за нецензурные выражения в свой адрес
Суд вынес приговор жителю Тюменской области, который резко отреагировал на нецензурные выражения со стороны своих сыновей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.
В октябре мужчина, распивая спиртное, поссорился с сыном. Поводом стало использование мата в адрес отца. Мужчина схватил металлические ножницы и ударил сына в грудь.
Спустя месяц на очередном застолье ситуация повторилась. На этот раз пострадавшим стал второй сын, который получил ножом в бедро и плечо в ответ на ненормативную лексику.
Отцу семейства назначили наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы.
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