Штраф на 250 тысяч. Россиянам напомнили про запрет мытья машин во дворах

Машаров: за мытье машины во дворе россиян могут оштрафовать до 250 тысяч рублей

В России автовладельцам, моющим машины во дворах многоэтажек, грозят штрафы до 250 тысяч рублей за нарушение санитарных правил и несоблюдение требований по охране окружающей среды. Об этом РИА «Новости» рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Смывая с кузова автомобиля грязь, реагенты, дорожную пыль и другие вещества, токсичные для окружающей среды, автовладельцы могут нанести вред человеку, домашним животным и растениям», — сказал он.

За подобные нарушения граждан могут оштрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей. Юрлицам грозит штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Мойку машины во дворах многоэтажек могут посчитать и за нарушение санитарных правил, оштрафовав граждан до одной тысячи рублей, должностных лиц и предпринимателей без юрлица — до двух тысяч, а юрлиц — до 20 тысяч. Если просто протереть фары, номера и стекла машины тряпкой без использования химических средств, то нарушения не будет.

Машаров добавил, что штраф можно оспорить, проверив законность протокола. Жалобу следует подать через приложение «Госуслуги.Авто» в течение 10 дней.

