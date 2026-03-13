Водителям напомнили, когда лучше менять зимние шины на летние

Менять зимнюю резину на летнюю лучше после того, как плюсовая температура станет устойчивой, а среднесуточные показатели как минимум неделю будут держаться на уровне +7…+8 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказала автоюрист, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева.

Она напомнила, что технический регламент Таможенного союза и правила дорожного движения устанавливают обязательное использование летних шин с июня по август, а зимних — с декабря по февраль. За нарушение этих требований водителю может грозить штраф в 500 рублей.

При этом на практике ориентироваться следует не столько на календарь, сколько на фактические погодные условия.

«Рекомендуется не привязываться к календарной зиме, установленной законом. Это так называемые обязательные месяцы. В целом следует ориентироваться на температуру», — отметила Соловьева.

Она обратила внимание и на ситуацию с мотоциклистами, которые нередко выезжают на дороги раньше положенного срока, ориентируясь на дневное потепление.

«Но даже при отсутствии снега или наледи, даже при плюсовой температуре асфальт может оставаться холодным. Если для автомобиля с четырьмя колесами это не так критично, то для мотоцикла на летней резине отсутствие сцепления с непрогретым покрытием может повлечь очень серьезные последствия», — объяснила эксперт.

В эту пятницу в Москве и Московской области погода выдалась по-настоящему весенняя и рекордно теплая. В течение дня воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется до +15 градусов.